Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu-Guterres görüşmesinde BM ofisinde YPG ile 'eylem planı' imzalanması ele alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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