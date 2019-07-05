Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu-Guterres görüşmesinde BM ofisinde YPG ile 'eylem planı' imzalanması ele alındı. - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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