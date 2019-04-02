Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Türkiye Terörün Her Türlüsüne Karşı....
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Türkiye terörün her türlüsüne karşı. İslamiyeti terörle yan yana göstermeye çalışan platformları reddediyor, kınıyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, BM
Genel Kurulu'nda "Türkiye
terörün her türlüsüne karşı. İslamiyeti terörle yan yana göstermeye çalışan platformları reddediyor, kınıyoruz. Terörün dini dili, milliyeti yoktur" dedi. - NEW YORK
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:30 Kaynak: İHA
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