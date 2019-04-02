Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve Terörün Her Türü Küresel...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, BM
Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. İslam düşmanlığını, Antisemitizm, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz" dedi. - NEW YORK
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:34 Kaynak: İHA
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