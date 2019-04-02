Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve Terörün Her Türü Küresel...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve Terörün Her Türü Küresel...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir. İslam düşmanlığını, Antisemitizm, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz" dedi. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:34 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:34:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Ayrımcılık ve Terörün Her Türü Küresel...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]