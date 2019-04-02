Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Türkiye Terörün Her Türlüsüne Karşı....

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Türkiye Terörün Her Türlüsüne Karşı....

7 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Türkiye terörün her türlüsüne karşı. İslamiyeti terörle yan yana göstermeye çalışan platformları reddediyor, kınıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda "Türkiye terörün her türlüsüne karşı. İslamiyeti terörle yan yana göstermeye çalışan platformları reddediyor, kınıyoruz. Terörün dini dili, milliyeti yoktur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:12 Kaynak: İHA

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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