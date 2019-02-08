Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Bm'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporu)...
47 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu) BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA
BM, Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Yayınladı: Suudiler Soruşturmayı Ciddi Şekilde Engelledi
Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı