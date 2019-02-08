Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Bm'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporu)...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Bm'nin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Raporu)...

47 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu) BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "( BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu) BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA

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