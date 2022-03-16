Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la ortak basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için sivillerin buradan çıkması çok zor. Risk alarak çıkan bazı vatandaşlarımız da var. Bu tabii çok riskli bir şey. Her iki tarafla da görüşüyoruz. Burada bir ateşkesin olması, hatta biz bazı gözlemciler de olabilir dedik. Bu insani bir durum." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türk-Rus ilişkilerinin yakın tarihte de önemli sınamalardan geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Liderlerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü bir diyalog mevcuttur. Bu diyaloğun ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar bölgemizin istikrar ve güvenliği için de son derece yararlı sonuçlar getirdiğine ve bundan sonra da getireceğine inanıyoruz. Rusya'nın güven duyduğu ve söylediklerine kulak verdiği bir ülke olarak Ukrayna krizinde de görüşlerimizi açık yüreklilikle ortaya koyuyoruz. Biz komşuyuz, dostuz ve birbirimize karşı doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız. Şartların burada tüm Ukrayna'daki ve bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik ve bu inancımızı sürdürüyoruz."

Belarus'taki görüşmeleri desteklediklerini ve teşvik ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, görüşmelerin olumlu sonuç getirmesini yürekten temenni ettiklerini vurguladı. Her iki tarafla da görüşen bir ülke olarak bu sürece ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede Antalya'da Lavrov ve Kuleba ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, her yapılan görüşmenin karşılıklı pozisyonların daha iyi anlaşılabilmesi ve ortak zeminde buluşabilmesi için faydalı olduğunu belirterek, "Coğrafyamızda istikrarsızlık yaratan pek çok sorun mevcut. Yıllardır hep birlikte bu sorunların olumsuz yansımalarını yaşıyoruz, şimdi de etkileri bölgesel ölçeğin ötesine geçen çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Bu tehlikeli gidişatı durdurmak için çağrılarımızı 24 Şubat'tan bu yana tekrarladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile birçok görüşmeler gerçekleştirdi, önümüzdeki günlerde de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin'le bir telefonla görüşmesi mümkün." diye konuştu.

Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla birçok defa görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Tabii başka ülkelerin de elbette değerli çabaları oldu. Zira hepimizin amacı aynı, savaş durmalı insanlar ölmemeli. İnsani trajedinin sona erdirilmesi için yine hep birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım, bu hepimizin öncelikli konusu. İşte bu anlayışla bugün Moskova'ya geldim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğu, Türkiye olarak, ciddi bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiklerini, 15 binden fazla Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdiklerini, bu tahliyelerin bir kısmını Rusya üzerinden gerçekleştirdiklerini belirterek, bu süreçte verdikleri destek için Rusya'ya da teşekkür etti.

İki ülke savunma bakanlarının tahliyelerle ilgili temas halinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Şu anda bizim önceliğimiz özellikle Mariupol'dan vatandaşlarımızın ve sivil insanların güvenli bir şekilde çıkarılmasıdır. Bu konuları da kendisiyle Antalya'da da ele aldık, telefonda da ele aldık. Bu konuda özellikle askerler, ilaveten Sergey Lavrov'un çabaları takdire şayandır. Umarım en kısa süre içinde buradan sivil insanlar çıkartılır, bunun için acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. Ayrıca burada yaşayan ve diğer bölgelerde yaşayan insanlara da hiç ayrım yapılmaksızın insani yardımların ulaştırılması gerekiyor, komşu ülkelere ulaştırıldığı gibi. Bunların hepsini bugün de yine samimi bir ortamda memnuniyetle söylerim ki ele aldık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim de Ermenistan'la başlatılan bir sürecimiz var, özel temsilcilerimiz ilk toplantısını Rusya'nın kolaylaştırıcılığında burada Moskova'da gerçekleştirdi, ikinci toplantı Viyana'da oldu. Benim de Antalya Diplomasi Forumu marjında Ararat Mirzoyan'la verimli bir görüşmem oldu ve bu diyaloğu sürdüreceğiz. Burada Rusya'nın da tam desteği var başından beri, bu süreci desteklediklerini biliyoruz, Azerbaycan'ın da aynı şekilde desteği var. Hep birlikte önce şu ateşkesi bir sağlayalım, bir barış olsun. Tüm bölgemizin bir barış bölgesi olması için samimi bir şekilde gayretlerimizi sürdürelim, Türkiye olarak bizim yegane gayemiz budur, bu yönde de çalışmaya devam edeceğiz."

"Bir daha bu formatta bir toplantıya ihtiyaç kalmadan inşallah iki lider bir araya gelir"

Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir araya gelme durumunun "bugüne kadar yapılan müzakerelerin olumlu seyretmesine bağlı" olduğunu belirterek, yakınlaşmaların olduğunu bildiklerini de dile getirdi.

Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Önemli olan şu anda toplantının yeri değil. Önemli olan bir an önce Rusya ile Ukrayna'nın bu sonuç odaklı müzakerelere başlamasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, öte yandan bu görüşmelerin Belarus'ta yapılması konusunda teşvikte de bulunduklarını belirterek, bu noktada liderler düzeyinde bir yakınlaşma olursa buna memnuniyetle ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Bugünkü görüşmede Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yeni bir görüşme yapmasının ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Bir daha bu formatta bir toplantıya ihtiyaç kalmadan inşallah iki lider bir araya gelir. Bir anlaşma yapmak üzere bir araya gelir. Kalıcı bir ateşkes için bir araya gelir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca görüşmede Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısının hazırlıklarını da ele aldıklarını belirterek, "Ev sahipliği sırası bizde. Ortalık biraz sakinleşesin Sayın Putin ve Sergey'i de ağırlamakta memnuniyet duyacağız." dedi.

"Mariupol'de ciddi sıkıntımız var"

Mariupol'de olası tahliyelerin ne zaman başlayacağına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, zor şartlarda 15 binden fazla Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdiklerini, dün de 200'e yakın vatandaşın farklı şehirlerden yola çıktığını aktardı.

Çavuşoğlu, "Mariupol'de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için sivillerin buradan çıkması çok zor. Risk alarak çıkan bazı vatandaşlarımız da var. Bu tabii çok riskli bir şey. Her iki tarafla da görüşüyoruz. Burada bir ateşkesin olması, hatta biz bazı gözlemciler de olabilir dedik. Bu insani bir durum." diye konuştu.

Mariupol'deki insanların hangi güzergahtan şehri terk etmek istiyorsa ona izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bazı Türk vatandaşlarını Rusya'nın desteğiyle Soçi'ye kadar getirip oradan Türk Hava Yolları'yla (THY) Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

"İnsani yardımların da hiçbir engelle karşılaşmadan oraya ulaştırılması gerekiyor"

Çavuşoğlu, mevcut durumda sahada bir anlaşmazlık ve çatışma olduğuna işaret etti.

Rusya'nın bu konuda çaba sarf ettiğini gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'un kendisini gece yarısı dahi aradığını ve burada kaç Türk vatandaşının bulunduğunu sorduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, tahliyelerin yalnızca Türk vatandaşlarını değil, orada yaşayan yüz binerce insanı ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek, "İnsani yardımların da hiçbir engelle karşılaşmadan oraya ulaştırılması gerekiyor. Umarım bu konuda kısa bir süre içerisinde netice alırız." ifadelerini kullandı.

(Bitti)