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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bölgemizde barış için atılacak adımlarda Türkiye her zaman...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bölgemizde barış için atılacak adımlarda Türkiye her zaman lider rol üstlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bölgemizde barış için atılacak adımlarda Türkiye her zaman lider rol üstlenmiştir." - ANKARA
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