Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Ernesto Araujo ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:57 Kaynak: DHA
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