Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Ernesto Araujo ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Ernesto Araujo ile Görüştü

45 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Ernesto Araujo ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı

Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:42:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı Mevkidaşı Ernesto Araujo ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]