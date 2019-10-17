Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu bir ateşkes değildir, teröristlerin güvenli bölgeden çıkması...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bu bir ateşkes değildir, teröristlerin güvenli bölgeden çıkması...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu bir ateşkes değildir, teröristlerin güvenli bölgeden çıkması...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu bir ateşkes değildir, teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata 120 saat ara veriyoruz".

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu bir ateşkes değildir, teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata 120 saat ara veriyoruz". - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "mektup" açıklaması: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:28:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu bir ateşkes değildir, teröristlerin güvenli bölgeden çıkması...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]