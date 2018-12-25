Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu Çekilmenin Pyd'nin Mevcut Gündemine Hizmet Etmemesi...
1 saat önce
IHAAW095301-SIY/25-12-2018- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik." 25.12.2018 09: 53: 01 TSI NNNN.
IHAAW095301-SIY/25-12-2018
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik." 25.12.2018 09: 53: 01 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: İHA
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