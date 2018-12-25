Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu Çekilmenin Pyd'nin Mevcut Gündemine Hizmet Etmemesi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu Çekilmenin Pyd'nin Mevcut Gündemine Hizmet Etmemesi...

1 saat önce

IHAAW095301-SIY/25-12-2018- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik." 25.12.2018 09: 53: 01 TSI NNNN.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
IHAAW095301-SIY/25-12-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik." 25.12.2018 09: 53: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: İHA

Politika
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