Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi. - CEZAYİR
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