Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir...

27 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Ayrıca bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim buradaki tek hedefimiz teröristlerdir" dedi. - CEZAYİR

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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