Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu İşin Peşini Bırakmayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu İşin Peşini Bırakmayacağız"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:30 Kaynak: AA

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