Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu Seçimde Hakim Olan İdeoloji Değil, Hakim Olan Vatan, Millet...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu Seçimde Hakim Olan İdeoloji Değil, Hakim Olan Vatan, Millet...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu seçimde hakim olan ideoloji değil, hakim olan vatan, millet sevgisidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu seçimde hakim olan ideoloji değil, hakim olan vatan, millet sevgisidir. Milletimiz vatanını, milletini seven partilere, adaylara oy verme eğiliminde. Adına 'millet ittifakı' diyorlar ama bize göre illet ittifakı. Çünkü o ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'dan alan bir siyasi parti ve PKK'lılar var. İttifaklar olabilir ama görüyoruz ki CHP millet yerine bu millete, vatana ihanet eden HDP ve PKK'yı tercih etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:41 Kaynak: AA

PKK, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli Açıkladı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsmi Alparslan Türkeş Olacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak

Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:20:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu Seçimde Hakim Olan İdeoloji Değil, Hakim Olan Vatan, Millet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]