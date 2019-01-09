Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu Sene Yeniden Canlandıracağımız Bir Mekanizma da Medeniyetler...
2 saat önce
IHAAW112246-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sene yeniden canlandıracağımız bir mekanizma da medeniyetler arası ittifak olacak" dedi.
IHAAW112246-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Bu sene yeniden canlandıracağımız bir mekanizma da medeniyetler arası ittifak olacak" dedi. 09.01.2019 11: 22: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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