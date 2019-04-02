Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Teröristlere Karşı Dimdik Duruyor ve Dünyaya Şu Mesajı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Teröristlere Karşı Dimdik Duruyor ve Dünyaya Şu Mesajı...

46 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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