Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Teröristlere Karşı Dimdik Duruyor ve Dünyaya Şu Mesajı...
46 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA
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