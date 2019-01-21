Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Bugün ABD Başkanı Sadece Kendi Ülkesinin Çıkarını Düşünerek...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Bugün ABD Başkanı Sadece Kendi Ülkesinin Çıkarını Düşünerek...

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Bugün ABD Başkanı sadece kendi ülkesinin çıkarını düşünerek hareket ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Bugün ABD Başkanı sadece kendi ülkesinin çıkarını düşünerek hareket ediyor. Bu yüzden artık ABD'nin en yakıt müttefikleri dahil herkes ABD'ye şüpheyle bakıyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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