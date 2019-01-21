Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Bugün ABD Başkanı Sadece Kendi Ülkesinin Çıkarını Düşünerek...
59 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Bugün ABD Başkanı sadece kendi ülkesinin çıkarını düşünerek hareket ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Bugün ABD
Başkanı sadece kendi ülkesinin çıkarını düşünerek hareket ediyor. Bu yüzden artık ABD'nin en yakıt müttefikleri dahil herkes ABD'ye şüpheyle bakıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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