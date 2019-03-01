Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Gerçekten En Büyük Hedefimiz ve Çalışmalarımız, Dünyanın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Gerçekten En Büyük Hedefimiz ve Çalışmalarımız, Dünyanın...

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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