Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Gerçekten En Büyük Hedefimiz ve Çalışmalarımız, Dünyanın...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün gerçekten en büyük hedefimiz ve çalışmalarımız, dünyanın her yeriyle ticaretimizi artırmak yönündedir. Türk ürünlerinin girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli. Bu, girişimci iş dünyamızın başarısıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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