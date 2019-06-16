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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib konusunda Esad'ı uyardı: Haddini bildiririz

34 dakika önce

Suriye'deki gözlem noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gözlem noktasına saldırıyla ilgili konuştu. "Askerimize yönelik tacizleri tolere etmemiz mümkün değil" diyen Çavuşoğlu, "Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gözlem noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür."

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib konusunda Esad'ı uyardı: Haddini bildiririz
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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