Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye Rejimiyle İlişkilerimizin Bu Boyutta Olması, Böyle...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı (ABD'nin Golan Tepeleri kararı) kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA
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