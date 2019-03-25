Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye Rejimiyle İlişkilerimizin Bu Boyutta Olması, Böyle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye Rejimiyle İlişkilerimizin Bu Boyutta Olması, Böyle...

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı (ABD'nin Golan Tepeleri kararı) kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı ( ABD'nin Golan Tepeleri kararı) kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:27 Kaynak: AA

Türkiye, Golan Tepeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Politika
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