Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne Kadar Patriot Konusunda, En Son Yaklaşık 2 Yıl Önce...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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