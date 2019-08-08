Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulması önemlidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir." - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:37 Kaynak: İHA
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