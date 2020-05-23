Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü dünyada yaşadığımız tüm olaylara baktığımız zaman Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü dünyada yaşadığımız tüm olaylara baktığımız zaman Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerekiyor. Biz de sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diplomasi diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, 6 yıldır dışişleri bakanı olarak ülkeye hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Bugünlere gelmesinde anne ve babasının emeğinin büyük olduğuna değinen Çavuşoğlu, önemli olanın uzun görev süresi değil, yaşananlardan kazanılan tecrübe olduğuna işaret etti.

Siyasette bugüne kadar aldığı değişik görevlerle ciddi tecrübeler edindiğini anlatan Çavuşoğlu, "Sonuç odaklı çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sorunları çözmek için çaba sarf ediyoruz. Uzlaşı kültürümüz var. Bizimle uzlaşmak isteyen, müzakere etmek isteyen herkesle varız ama ülkemizin menfaatlerini savunmak bizim görevimiz. Bugünkü dünyada yaşadığımız tüm olaylara baktığımız zaman Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerekiyor. Biz de sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diplomasi diyoruz." şeklinde konuştu.

Dış politikanın kolay olmadığını, her zaman zorlukların olabildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türk milletinin ve devletinin çıkarlarını gözetip Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmanın görevleri olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, kendilerinden yardım isteyenlere büyük Türkiye ve Türk milleti olarak dünyanın her yerinde ulaşmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü almaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Siyasete girerken babama fikrini sorduğum zaman 'Bu ülkeyi kurtaracak adam Tayyip Erdoğan'dır. Onun yanından ayrılma, ona yardım et.' demişti. Milletimize hizmet ederken Cumhurbaşkanımıza yardımcı olmayı kendimize şiar edindik." diye konuştu.

" Boris Johnson'un, Trump'ın iletişim özelliği farklı"

Liderlerin farlı özelliklerinin olduğunu ve bugüne kadar ilginç anılar yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Eğer siz karşı tarafa pozitif enerji veriyorsanız, karakter olarak, yapı olarak en soğuk olanları bile belli bir noktaya getirebiliyorsunuz. Mesela Boris Johnson'ın iletişim özelliği farklı, Trump'ın iletişim özelliği farklı. Obama'yla da sadece golf konuşmuyorduk ama birçok konuyu sohbet ortamında değerlendiriyorduk. Avrupa'dan mesela Merkel soğuk gibi görünür ama öyle değil aslında. Esprileri de yeri geldiği zaman iyi yapar."

Çavuşoğlu, turizmde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra normalleşme sürecinde Türkiye'nin uçuşları başlatmasının tek başına yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Ülkeler arasında turizmle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Gelen turistler nasıl karşılanacak. Sağlık kontrolleri geldikleri ülkede mi? Türkiye'deki havalimanlarında mı yapılacak? Bu gibi soruların hepsinin cevaplanması ve ülkelerin Türkiye'ye tatil konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Bu süreçte otellerin konsepti ile sertifikasyon da önemli." diye konuştu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika Ekonomi

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