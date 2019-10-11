Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık."
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