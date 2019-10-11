Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın...

21 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Çavuşoğlu-Stoltenberg görüşmesi) Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık."

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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