Çavuşoğlu, Süryani Toplumu temsilcileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Cebrail Akyön ve beraberindeki Süryani Toplumu temsilcileri ile İstanbul 'da bir araya geldi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Cebrail, Güncel, Son Dakika

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