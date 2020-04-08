Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tom Petek ile görüştü. - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tom Petek ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tom Petek ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:12 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor