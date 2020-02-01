Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede Çinli bakan yardımlar için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. - ANKARA
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