Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede Çinli bakan yardımlar için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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