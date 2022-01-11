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Çin'de yoğun Orta Doğu diplomasisi trafiği - Son Dakika

Çin'de yoğun Orta Doğu diplomasisi trafiği

11.01.2022 11:57
Çin'de yoğun Orta Doğu diplomasisi trafiği

Çin, bu hafta resmi ziyaretlerde 4 Körfez ülkesinin, Türkiye'nin ve İran'ın dışişleri bakanlarını konuk ediyor.

Çin, bu hafta resmi ziyaretlerde 4 Körfez ülkesinin, Türkiye'nin ve İran'ın dışişleri bakanlarını konuk ediyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Fasyal Bin Ferhan, Kuveyt'in Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ve Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, 4 günlük ziyaret için hafta başında Çin'e geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün, Ciangsu eyaletinin Vuşi şehrinde Suudi Bakan Bin Ferhan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla bir araya gelecek

Bakan Yi, yarın da Vuşi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, bakanların görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra her iki tarafı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlarda görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

Çin ve Türkiye'nin yıllar içinde farklı seviyelerde yakın iletişimi sürdürdüğüne ve kritik alanlarda verimli bir iş birliği yürüttüğüne dikkat çeken Sözcü Vang, iki ülkenin Kovid-19 ile mücadelede güç birliği yaptığını ve stratejik iş birliğini derinleştirdiğini ifade etti.

Vang, geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılının kutlandığını hatırlatarak, liderleri arasındaki fikir birliğini hayata geçirmek üzere iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve iş birliğinin geliştirileceğini vurguladı.

İranlı Bakan da Çin'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan iki gün sonra 14 Ocak'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin'e ziyaret gerçekleştirecek.

AA muhabirinin, tüm bu ziyaretlerin ortak paydasının ne olduğu, hangi ortak sorunların tartışılacağına dair sorusuna yanıt veren Sözcü Vang, Çin'in, Körfez ülkeleri, Türkiye ve İran ile üst düzey temaslarının ikili ilişkilere olduğu kadar bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağını kaydetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yoğun Orta Doğu diplomasisi trafiği - Son Dakika


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