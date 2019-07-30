Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz

2 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Çavuşoğlu, "Şimdi o bölgeye Çin'in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu arkadaşlarımız yerinde görecekler."dedi.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 03:06 
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