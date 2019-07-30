Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Çavuşoğlu, "Şimdi o bölgeye Çin'in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu arkadaşlarımız yerinde görecekler."dedi.