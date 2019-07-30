Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Çin'in Şincan bölgesine 10 kişilik gözlem heyeti göndereceğiz
2 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Şincan bölgesine gözlem heyeti göndereceğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Çavuşoğlu, "Şimdi o bölgeye Çin'in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu arkadaşlarımız yerinde görecekler."dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 03:06
Vitor Pereira'dan, Jailson için 8 milyon euroluk teklif Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor Türkiye'den gelen arı nedeniyle İngiltere'de alarm verildi Akılalmaz olay! Alkollü şahıs, kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü