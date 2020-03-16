Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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