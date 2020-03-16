Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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