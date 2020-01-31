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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye'ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz" dedi. - SOFYA
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