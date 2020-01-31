Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye'ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz" dedi. - SOFYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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