Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor." - ANKARA

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