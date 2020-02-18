Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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