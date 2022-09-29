Bakan Çavuşoğlu, tekstil fabrikasını ziyaret etti, işçilerle yemek yedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Denizli 'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, öğle yemeğini fabrika çalışanlarıyla birlikte yedi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli, Güncel, Son Dakika

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