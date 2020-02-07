Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunmak için Kıbrıs Rum kesimi hariç tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız. Yunanistan'da dahil." - ANKARA