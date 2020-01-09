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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz" dedi. - BAĞDAT
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