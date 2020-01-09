Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün ABD ve İran'dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz" dedi. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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