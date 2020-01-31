Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız" dedi. - SOFYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
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