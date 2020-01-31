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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız" dedi. - SOFYA
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