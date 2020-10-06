Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında yer almalı, Azerbaycan'ın... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında yer almalı, Azerbaycan'ın...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında yer almalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında yer almalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır" dedi - BAKÜ
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