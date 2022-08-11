Çavuşoğlu: "Ülkemizi daha üst sıralara taşımanın yolu teknolojiden geçiyor" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "Ülkemizi daha üst sıralara taşımanın yolu teknolojiden geçiyor"

11.08.2022 17:32
Çavuşoğlu: "Ülkemizi daha üst sıralara taşımanın yolu teknolojiden geçiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada büyük güç rekabetinin özünde teknolojik üstünlük yattığını belirterek "Bu süreçte küresel değer zincirlerinde ülkemizi daha üst sıralara taşımanın yolu teknolojiden geçiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada büyük güç rekabetinin özünde teknolojik üstünlük yattığını belirterek "Bu süreçte küresel değer zincirlerinde ülkemizi daha üst sıralara taşımanın yolu teknolojiden geçiyor." dedi.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Konferansın sonuna gelindiğini belirten Çavuşoğlu, Bakan Varank'a hitaben "Başta TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal olmak üzere, sizinle beraber gelen tüm çalışma arkadaşlarınızı da buradan selamlıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ilgilendiği konular itibarıyla bir bakıma geleceğin bakanlığıdır." diye konuştu.

Tarihin ve teknolojinin insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar hız kazandığı bir dönemde bulunulduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yapay zekanın her gün yeni bir olmazı başardığını görüyoruz; müzik besteleyebiliyor, roman yazabiliyor. Gelecekbilimcilerin 'singularity' yani teklilik diye adlandırdıkları, teknolojinin artık kendi kendini üreteceği aşamaya geçiyoruz. Bütün yaşamımızı dönüştürecek 4. sanayi devriminin eşiğindeyiz. İşte bu yeni dönemde eğitimden sanayisine her alanda uyum sağlayabilen ayakta kalmakta. Sayın Bakanımızın dinamik liderliği bizler için önemli bir şans."

"Büyük güç rekabetinin özünde teknolojik üstünlük yatıyor"

Çavuşoğlu, teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası rekabet ortamının da kızıştığına işaret ederek "Büyük güç rekabeti denilen olgunun özünde teknolojik üstünlük arayışının bulunduğunu söylemek mümkündür. 5. nesil iletişim teknolojilerinde yaşanan rekabet de çok çarpıcı. Dolayısıyla konunun sanayimiz için olduğu gibi siyasi ve güvenlik boyutları da var." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla pek çok alanda yakın iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "bilim diplomasisinin" Dışişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla iş birliği yaptığı önemli bir alan olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak teknolojimize ve tanıtımımıza katkı sağlayan 'Teknofest' gibi önemli etkinliklere aktif destekler veriyoruz. Bu süreçte küresel değer zincirlerinde ülkemizi daha üst sıralara taşımanın yolu teknolojiden geçiyor."

Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi için önemli projelere imza attığını belirterek "Biz de Sayın Bakanım, 11. Büyükelçiler Konferansı'mızda dijital diplomasi girişimimizi duyurmuştuk. Konsolosluk hizmetlerinden kamu diplomasisine, siber güvenlikten dış politika analizine kadar teknolojinin dönüştürücü gücünden yararlanmaya çalışıyoruz. Açılış konuşmamda da vurguladığım gibi yapay zekadan yararlandığımız 'Hızır' mesajlaşma uygulamamızı pazartesi günü hayata geçirdik." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Hasan Mandal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Ülkemizi daha üst sıralara taşımanın yolu teknolojiden geçiyor' - Son Dakika

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