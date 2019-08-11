Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında...

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Türkiye artık cari açık vermiyor" dedi. - ANTALYA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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