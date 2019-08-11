Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomi ile ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı, zamanında aldığımız tedbirler sayesinde faizler düşüyor, enflasyon düşüyor. Türkiye artık cari açık vermiyor" dedi. - ANTALYA Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan sınır ötesi operasyon sinyali: O teröristler temizlenecek Karamollaoğlu: Anlaşmak, bugünkü şartlarda çatışmaktan evladır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kütüphane müjdesi! Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı