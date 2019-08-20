Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "El Salvador Ankara
'da büyük elçilik açmak istiyor. Bizde açılacak büyükelçilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Biz de El Salvador'da büyükelçilik açacağız". - ANKARA
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