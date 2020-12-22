Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya gazetesi Kompas'a konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya gazetesi Kompas'a konuştu Açıklaması

22.12.2020 11:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya gazetesi Kompas'a konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Endonezya'daki ticaret ve yatırım hacminin istenilen seviyede olmadığını ve her iki ülkenin büyük ekonomik ilişki için potansiyele sahip olduğunu belirterek "Türkiye ve Endonezya'nın, ticaret hacmini artırmak amacıyla yaygın tüm mekanizmalarını en...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Endonezya'daki ticaret ve yatırım hacminin istenilen seviyede olmadığını ve her iki ülkenin büyük ekonomik ilişki için potansiyele sahip olduğunu belirterek "Türkiye ve Endonezya'nın, ticaret hacmini artırmak amacıyla yaygın tüm mekanizmalarını en üst seviyeye çıkarmak için iş birliğine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Endonezya'da, Kompas gazetesine iki ülke ilişkileri, yatırım ve ticari iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ve Endonezya'nın yakın ilişkileri, değerleri ve ortak çıkarları var." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin daha stratejik bir seviyeye yükseldiğini vurgulayarak "Bu kapsamda iki ülke yetkililerinin iş fırsatlarını keşfetmeye yönelik Türkiye ve Endonezya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Zirvesi hazırlığı var." diye konuştu.

Türkiye'nin Endonezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflediğini aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye ve Endonezya arasında ticari ilişkiler gelişti ancak mevcut potansiyelden çok uzakta. İki ülkenin ticaret hacmini artırmak amacıyla güçlü iş birliğini desteklemek için çeşitli mekanizmalarını kullanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Zirvesi'nin 2020 yılı için planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu zirvenin iki ülke için birçok sektörü kapsayacak şekilde ortaklıkları güçlendirmek için önemli bir fırsat haline dönüşmesini umut ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, 270 milyonluk Endonezya nüfusu ve 85 milyonluk Türkiye nüfusu ile 355 milyon kişiyi kapsayan toplam nüfusun, iş birlikleri için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca potansiyel iş birlikleri çerçevesinde "Türkiye, (ilgili şirketleriyle) inşaatın yanı sıra altyapı sektöründe de en iyisidir. Türkiye, Endonezya'nın başkentini Kalimantan bölgesine taşıma planına yönelik altyapı projeleriyle yakından ilgileniyor." dedi.

"Türkiye en iyi savunma sanayisine sahip ülkelerden biri"

Savunma sanayisinin, iki ülke arasında güçlendirilebilecek sektörlerden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye en iyi savunma sanayisine sahip ülkelerden biri. Türkiye, kalite ve rekabetçi fiyatın yanı sıra süreç içerisinde siyasi engelin olmadığı üç avantaj sunuyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının artmasının umulduğunu dile getirerek "Endonezya'nın Türkiye'deki yatırımı, Türkiye'nin Endonezya'daki yatırımından daha az. Endonezya'nın Türkiye'deki yatırımlarının artmaya devam etmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Endonezya gazetesi Kompas'a konuştu Açıklaması - Son Dakika


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