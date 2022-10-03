Türk Heyeti Libya'ya Ulaştı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Libya Trablus'a ulaştı.

Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Hulusi Akar, Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Genelkurmay Başkanı Org. Güler'den oluşan heyet, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Trablus'a gitti.

Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Libya'ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus'tayız" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN LİBYA HALKININ YANINDA"

Kalın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya'ya olan desteğimizi güçlendirmek, ikili ve bölgesel konularda temaslarda bulunmak üzere Trablus'tayız. Türkiye iyi günde, kötü günde her zaman Libya halkının yanındadır" dedi.