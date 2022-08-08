Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı Açıklaması

08.08.2022 19:48
Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ı özellikle provokasyonlardan kaçınması için bir kere daha uyarıyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ı özellikle provokasyonlardan kaçınması için bir kere daha uyarıyorum. Bölgenin istikrarı, huzuru, barışı için Türkiye ve Azerbaycan samimidir. Bu normalleşme Ermenistan'ın da yararınadır." dedi.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'ın büyükelçilere yönelik hitaplarına katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması öncesinde büyükelçilere hitap eden Çavuşoğlu, "Bağımsızlıklarının 30'uncu yılında Türk dünyası daha da kenetlendi. Bu kenetlenmeye vesile olan en önemli gelişme işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ın elinden alması yani Karabağ zaferi oldu. Karabağ zaferiyle Türk dünyasının kendine olan güveni daha da arttı." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte yer aldığı üçlü, dörtlü formatların bulunduğunu belirterek, özellikle Asya olmak üzere bölgenin barışı için çalışmalarının yanı sıra taşımacılık ve ticaret gibi konularda yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değinen Çavuşoğlu, "Kısa bir süre önce Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Hemen arkasından daha geçen hafta Özbekistan'da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları toplantısını gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Normalleşme Ermenistan'ın da yararınadır"

En çok görüştüğü mevkidaşının Bayramov olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, "Ermenistan ile ayrı ayrı yürüttüğümüz normalleşme sürecini de eş güdüm haline getiriyoruz ve birbirimize her aşamada bilgi veriyoruz, istişare ediyoruz. Yeri geldiği zaman kritik noktalarda nasıl adım atacağımıza karar veriyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la son gelişmelere değinerek, "Ermenistan'ı özellikle provokasyonlardan kaçınması için bir kere daha uyarıyorum. Bölgenin istikrarı, huzuru, barışı için Türkiye ve Azerbaycan samimidir. Bu normalleşme Ermenistan'ın da yararınadır. Sadece güzel sözlerle olmaz. Somut adımları atmamız lazım ve anlaşmaları hayata geçirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın özellikle Türkiye'nin olmadığı platformlarda her zaman Türkiye'nin haklarını en az Türkiye kadar savunduklarını kaydetti.

"Rusya, AGİT'ten çıkarılmamalı"

Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Schmid'in konuşması öncesinde büyükelçilere yönelik yaptığı konuşmada da bölgedeki diyalog ihtiyacına vurgu yaparak, "AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. (Bunun) Kapsayıcılığı zedeleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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