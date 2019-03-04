Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Etrafımız Ateş Çemberi, Suriye'deki Yangını Söndürmek İçin Ne...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz."

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