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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi." - ANKARA
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