Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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