Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Fetö'nün Darbe Girişimi Sonrası Yunanistan'a Kaçan Darbeci...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Fetö'nün Darbe Girişimi Sonrası Yunanistan'a Kaçan Darbeci...

55 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler) Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi. O gece askeri helikopterle Yunanistan'a kaçtılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Politika
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