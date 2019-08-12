Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

Güvenli bölge konusunda gelinen son süreci değerlendiren Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz." dedi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:06 
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