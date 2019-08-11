Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya...

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.
Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:50 Kaynak: İHA
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