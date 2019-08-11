Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya...
42 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi. - ANTALYA Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan sınır ötesi operasyon sinyali: O teröristler temizlenecek Karamollaoğlu: Anlaşmak, bugünkü şartlarda çatışmaktan evladır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kütüphane müjdesi! Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı