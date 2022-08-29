Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret etti

29.08.2022 10:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'yla Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Ljubljana'da ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'yla Ljubljana'da bir araya geldi. Ziyarette TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Slovenya Büyükelçisi Aylin Taşhan da yer aldı. Filenin Efeleri için özel bir yemek veren Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kafileye selamlarını iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 yıl sonra katılım gösterilen Dünya Şampiyonası'nda Çin karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle gurur duyduklarını belirtti. İtalya karşılaşması için de tüm takıma başarı dileklerini ileten Bakan Çavuşoğlu, İtalya maçını salonda takip edeceğini ve Filenin Efeleri'ne destek vereceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, millilerin Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde noktalayacağına da inandıklarını belirterek sözlerini tamamladı.

TVF Başkanı Üstündağ da, "Bakanımız, Filenin Efeleri ile bir araya gelerek bizleri yine yalnız bırakmadı. Her daim Türk voleybolunun yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Bakanımıza, Türk voleyboluna vermiş olduğu üstün destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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